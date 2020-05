Coronavirus: Cafiero, 'Bonafede vuole rimandare boss in carcere? Ottima soluzione' (Di mercoledì 6 maggio 2020) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Il ministro Bonafede rimanderà in carcere tutti i boss scarcerati? E' un quadro che il ministro della Giustizia sta approfondendo, probabilmente laddove ci sono aperture mi sembra un'Ottima soluzione potere individuare spiragli in cui almeno i più pericolosi possono rientrare in carcere". Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho commentando l'annuncio del Guardasigilli Alfonso Bonafede di "fare tornare in carcere i boss detenuti scarcerati". "Evidentemente andranno rivalutate tutte quante le posizioni dei detenuti e laddove c'è la possibilità di una impugnazione, probabilmente rappresenterà che sono disponibili i posti nei centri ospedalieri. Ma bisognerà vedere, poi, se il magistrato accoglierà le istanze che dovrebbero comunque arrivare dai procuratori generali o distrettuali ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Cafiero de Raho - ‘sorpreso per scarcerazioni boss al 41 bis’

**Coronavirus : Cafiero De Raho - ‘le mafie approfittano di ogni sofferenza’** (Di mercoledì 6 maggio 2020) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Il ministrorimanderà intutti iscarcerati? E' un quadro che il ministro della Giustizia sta approfondendo, probabilmente laddove ci sono aperture mi sembra un'potere individuare spiragli in cui almeno i più pericolosi possono rientrare in". Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia FedericoDe Raho commentando l'annuncio del Guardasigilli Alfonsodi "fare tornare indetenuti scarcerati". "Evidentemente andranno rivalutate tutte quante le posizioni dei detenuti e laddove c'è la possibilità di una impugnazione, probabilmente rappresenterà che sono disponibili i posti nei centri ospedalieri. Ma bisognerà vedere, poi, se il magistrato accoglierà le istanze che dovrebbero comunque arrivare dai procuratori generali o distrettuali ...

TV7Benevento : Coronavirus: Cafiero, 'Bonafede vuole rimandare boss in carcere? Ottima soluzione'... - Noovyis : (Coronavirus: Cafiero, 'Bonafede vuole rimandare boss in carcere? Ottima soluzione') Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: Cafiero de Raho, 'sorpreso per scarcerazioni boss al 41 bis'... - DiFlorioAlessio : RT @lorenz_frigerio: Il procuratore #antimafia Cafiero De Raho intervistato da @serenabortone evidenzia rischi delle infiltrazioni delle #m… - TV7Benevento : **Coronavirus: Cafiero De Raho, 'le mafie approfittano di ogni sofferenza'**... -