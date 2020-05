Coronavirus, Brusaferro: “La prossima settimana i primi dati sulla riapertura, se positivi potremo permetterci maggiori libertà” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “La chiave del successo di questa sorta di sperimentazione risiede nella consapevolezza che ognuno di noi partecipa in prima persona e può fare la differenza. Siamo ancora dentro l’epidemia. Aperture sì, ma con estrema accortezza nel gestirle“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, precisando che “sul piano epidemiologico i segnali di come è andata li interpreteremo la prossima settimana. Dai dati capiremo se i comportamenti dei cittadini sono stati virtuosi“. L’errore più grande, secondo l’esperto, sarebbe quello di “pensare che il pericolo sia passato e dimenticare che potremmo ricaderci, quindi non usare le stesse cautele della fase 1. Mi sembra che tutti abbiamo imparato la lezione. Se continuiamo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Tasso contagio sotto 1 in tutte le regioni. Per il futuro ipotesi mini-lockdown mirati»

Coronavirus - Brusaferro (ISS) : Italia “molto lontana dall’immunità di gregge - l’epidemia non è finita”

Coronavirus - Brusaferro (ISS) : “Indice di contagio sotto l’1 in tutte le Regioni” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “La chiave del successo di questa sorta di sperimentazione risiede nella consapevolezza che ognuno di noi partecipa in prima persona e può fare la differenza. Siamo ancora dentro l’epidemia. Aperture sì, ma con estrema accortezza nel gestirle“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, precisando che “sul piano epidemiologico i segnali di come è andata li interpreteremo la. Daicapiremo se i comportamenti dei cittadini sono stati virtuosi“. L’errore più grande, secondo l’esperto, sarebbe quello di “pensare che il pericolo sia passato e dimenticare che potremmo ricaderci, quindi non usare le stesse cautele della fase 1. Mi sembra che tutti abbiamo imparato la lezione. Se continuiamo ...

Corriere : Brusaferro: «Non sono il signor no, sono soltanto cauto. Il bilancio della fase 2 tra u... - VittorioSgarbi : #coronavirus Buongiorno, questa classifica inquieta. - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Brusaferro: 'C'e' decremento ma il #virus circola'. Le parole del presidente dell'Istituto superiore… - LaZiaMat : RT @mcristinafiori: Incrociamo le dita Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Non sono il signor no, datemi tempo. Il bilancio tra una settimana»… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Brusaferro: «Non sono il signor no, sono soltanto cauto. Il bilancio della fase 2 tra u... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brusaferro Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Non sono il signor no, datemi tempo. Il bilancio tra una settimana» Corriere della Sera Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Non sono il signor no, datemi tempo. Il bilancio tra una settimana»

Silvio Brusaferro, riesce a dormire la notte? «Sì dormo, ma certo il peso delle responsabilità te lo senti addosso», sogna il letto dopo un’altra giornata difficile il presidente dell’Istituto Superio ...

CORONAVIRUS: è SPAVENTOSO il DOCUMENTO SEGRETO che il COMITATO SCIENTIFICO ha INVIATO al GOVERNO CONTE

Scenario A nel documento segreto inviato al governo Conte il 22 aprile Il 22 Aprile scorso il Comitato Scientifico presieduto dal Prof. Brusaferro, presidente dell’Istituto di Sanità, avrebbe inviato ...

Silvio Brusaferro, riesce a dormire la notte? «Sì dormo, ma certo il peso delle responsabilità te lo senti addosso», sogna il letto dopo un’altra giornata difficile il presidente dell’Istituto Superio ...Scenario A nel documento segreto inviato al governo Conte il 22 aprile Il 22 Aprile scorso il Comitato Scientifico presieduto dal Prof. Brusaferro, presidente dell’Istituto di Sanità, avrebbe inviato ...