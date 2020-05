Coronavirus, Brusaferro: “La prossima settimana i dati sulla riapertura, esiste un piano d’intervento per evitare situazioni estreme” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “La chiave del successo di questa sorta di sperimentazione risiede nella consapevolezza che ognuno di noi partecipa in prima persona e può fare la differenza. Siamo ancora dentro l’epidemia. Aperture sì, ma con estrema accortezza nel gestirle“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, precisando che “sul piano epidemiologico i segnali di come è andata li interpreteremo la prossima settimana. Dai dati capiremo se i comportamenti dei cittadini sono stati virtuosi“. L’errore più grande, secondo l’esperto, sarebbe quello di “pensare che il pericolo sia passato e dimenticare che potremmo ricaderci, quindi non usare le stesse cautele della fase 1. Mi sembra che tutti abbiamo imparato la lezione. Se continuiamo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Brusaferro : “La prossima settimana i primi dati sulla riapertura - se positivi potremo permetterci maggiori libertà”

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Tasso contagio sotto 1 in tutte le regioni. Per il futuro ipotesi mini-lockdown mirati»

Coronavirus - Brusaferro (ISS) : Italia “molto lontana dall’immunità di gregge - l’epidemia non è finita” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “La chiave del successo di questa sorta di sperimentazione risiede nella consapevolezza che ognuno di noi partecipa in prima persona e può fare la differenza. Siamo ancora dentro l’epidemia. Aperture sì, ma con estrema accortezza nel gestirle“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, precisando che “sulepidemiologico i segnali di come è andata li interpreteremo la. Daicapiremo se i comportamenti dei cittadini sono stati virtuosi“. L’errore più grande, secondo l’esperto, sarebbe quello di “pensare che il pericolo sia passato e dimenticare che potremmo ricaderci, quindi non usare le stesse cautele della fase 1. Mi sembra che tutti abbiamo imparato la lezione. Se continuiamo ...

Corriere : Brusaferro: «Non sono il signor no, sono soltanto cauto. Il bilancio della fase 2 tra u... - VittorioSgarbi : #coronavirus Buongiorno, questa classifica inquieta. - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Brusaferro: 'C'e' decremento ma il #virus circola'. Le parole del presidente dell'Istituto superiore… - hurried57 : Brusaferro: «Non sono il signor no, sono soltanto cauto. Il bilancio della fase 2 tra una settimana»… - LaZiaMat : RT @mcristinafiori: Incrociamo le dita Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Non sono il signor no, datemi tempo. Il bilancio tra una settimana»… -