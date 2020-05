Coronavirus, boom di guariti ma preoccupa l’aumento dei morti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nuovo aumento dei morti in Italia per Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 369 persone, per un totale di 29.684 dall’inizio dell’emergenza. Scendono però drasticamente gli attualmente positivi, in tutto 91.528 con una diminuzione di 6.939 rispetto a ieri. I guariti sono complessivamente 93.245, in aumento di 8.014. Calano ancora i ricoverati con sintomi (15.769, -501) e i pazienti in terapia intensiva (1.333, -94). In isolamento domiciliare si trovano 74.426 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 214.457 (+1.444). In tutto sono stati eseguiti 2.310.929 tamponi, i casi testati sono 1.549.892. Intanto non si placa lo scontro tra chi parla di una Fase 2 pronta per partire e chi, invece, sostiene si tratti di una mossa prematura. Sui social, ha fatto scalpore il video ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - il bollettino del 6 maggio : clamoroso boom di guariti!

Coronavirus Italia - bollettino 6 maggio : boom di guariti - oltre 8mila più di ieri. Le vittime salgono a 29.684 - +369 in 24 ore

Coronavirus Italia - bollettino 6 maggio : boom di guariti - oltre 8mila più di ieri. Le vittime salgono a 29.684 - +369 rispetto a ieri (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nuovo aumento deiin Italia per. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 369 persone, per un totale di 29.684 dall’inizio dell’emergenza. Scendono però drasticamente gli attualmente positivi, in tutto 91.528 con una diminuzione di 6.939 rispetto a ieri. Isono complessivamente 93.245, in aumento di 8.014. Calano ancora i ricoverati con sintomi (15.769, -501) e i pazienti in terapia intensiva (1.333, -94). In isolamento domiciliare si trovano 74.426 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 214.457 (+1.444). In tutto sono stati eseguiti 2.310.929 tamponi, i casi testati sono 1.549.892. Intanto non si placa lo scontro tra chi parla di una Fase 2 pronta per partire e chi, invece, sostiene si tratti di una mossa prematura. Sui social, ha fatto scalpore il video ...

fanpage : É boom di decessi negli Usa #6maggio - RegioneER : #coronavirus, BOOM delle BIBLIOTECHE ON LINE: decolla in aprile l'utilizzo del patrimonio bibliotecario dell'Emilia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, superati i 240mila morti nel mondo. In #Russia boom di contagi. Negli #Usa il totale di decessi sale… - EdoardoArpaia : Boom di visite virtuali per #MesserTulipano al #CastellodiPralormo: 417 mila le visualizzazioni sul web e il parco… - CalcioWeb : ???? +++ #CORONAVIRUS, IL #BOLLETTINO DEL #6MAGGIO BOOM DI GUARITI E TAMPONI NELLE ULTIME 24 ORE +++ ???? - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, a Roma boom acquisti online: è seconda solo alla Lombardia zona rossa Il Messaggero Coronavirus. Boom di guariti: + 8.014 rispetto a ieri

NewTuscia – VITERBO – Sono 91.528 i positivi al Coronavirus sul territorio italiano, con un decremento rispetto a ieri di -6.939 (-7.05 %). Ieri erano -1.513. Nelle ultime 24 ore sono decedute +369 ...

Editoria; Nyt, abbonati digitali sfiorano i 6 mln, ma stime pubblicita' fosche

Boom grazie a effetto coronavirus, utili salgono a 32 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 mag - Grazie all'effetto coronavirus nei primi tre mesi dell'anno il New York Times ha aggiunto ...

NewTuscia – VITERBO – Sono 91.528 i positivi al Coronavirus sul territorio italiano, con un decremento rispetto a ieri di -6.939 (-7.05 %). Ieri erano -1.513. Nelle ultime 24 ore sono decedute +369 ...Boom grazie a effetto coronavirus, utili salgono a 32 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 mag - Grazie all'effetto coronavirus nei primi tre mesi dell'anno il New York Times ha aggiunto ...