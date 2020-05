Coronavirus, Bonafede lavora a un vincolo normativo per riportare in carcere i mafiosi scarcerati: “Situazione sanitaria è cambiata” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ministro della giustizia e i suoi collaboratori stanno pensando al modo di riportare in carcere i tanti detenuti mafiosi che, grazie al Coronavirus, sono riusciti a ottenere i domiciliari. In via Arenula si ragiona su un vincolo normativo che riporti gli ex detenuti al 41bis e nei reparti di Alta sicurezza davanti ai giudici di Sorveglianza. La notizia viene confermata al fattoquotidiano.it da fonti auterovoli del ministero. Il criterio è semplice: le scarcerazioni sono state concesse spesso perché nelle carceri, secondo i magistrati, c’era un alto rischio contagio. Su questo punto il pensiero del guardasigilli è semplice: “L’indipendenza dei giudici di sorveglianza è sacra, applicano la legge. Ma le leggi le scriviamo noi. I domiciliari sono stati concessi per l’emergenza sanitaria. Ma le condizioni ora sono cambiate“. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus in Italia - ultime notizie. Secondo giorno di Fase 2. Conte sente Bonafede e gli esprime piena fiducia

Coronavirus - il ministro Bonafede : "Stiamo lavorando per ripresa colloqui in carcere"

