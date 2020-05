Coronavirus, Boccia annuncia ulteriori riaperture: dal 18 maggio parrucchieri, bar e ristoranti aperti in alcune regioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per domani alle 15.30 in modalità remoto dal palazzo della Stamperia la Conferenza Stato-Regioni, dopo che alle 12 si svolgerà la Conferenza delle Regioni e alle 15 la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città. Il ministro ha annunciato nuove riaperture: parrucchieri, bar e ristoranti potrebbero aprire, in alcune regioni, già il 18 maggio. “Tra il 14 e il 15 maggio – dice Boccia – arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri e il 18 pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma da quel giorno – ribadisce – è probabile che alcuni ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : bocciata mozione di sfiducia all’assessore lombardo Gallera

