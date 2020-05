Coronavirus | aziende siciliane all’Antimafia | “I ritardi nei pagamenti della cassa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Una lettera inviata alla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana e a quella nazionale di palazzo San Macuto per dire essenzialmente che senza aiuti allelo Stato consegna l’economia sana alle mafie . “E’ un rischio che conosciamo tutti molto bene. Un rischio che costantemente si trasforma in triste realtà e che ci sentiamo di sintetizzare in un’unica richiesta, perfettamente espressa nelle parole del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa quando disse: Lo Stato dia come diritto ciò che la mafia dà come favore“. Un allarme netto e circoscritto quello lanciato da una serie di piccole impreseperché non si riferisce a scenari tutti da verificare ma a fatti concreti. Vogliamo denunciare “i rischi di infiltrazioni mafiose che derivano dainel pagamento...