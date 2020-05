Coronavirus | ancora spaccatura nella maggioranza | il M5s dice no al permesso di soggiorno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta Altra pagina d’emergenza, altro terreno di scontro per la. Stavolta a riaccendere gli animi ci ha pensato la sempreverde questione dei lavoratori stranieri in Italia, che vivono di economia sommersa a causa degli ostacoli burocratici (e politici) per i permessi di. Che non si tratti di un dibattito sui diritti umani è chiaro: la questione attorno all’ipotetica messa in regola di 600mila lavoratori in nero riguarda le criticità economiche – in primis della raccolta ortofrutticola – e sanitarie che sono emerse in queste settimane di allarme. Ma se per la ministra Teresa Bellanova la messa in regola (temporanea, s’intende) di lavoratori stranieri rappresenta un buon compromesso, per il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi non è un’opzione ...