CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI ITALIA Ultime notizie | 29684 morti | -6939 malati

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie:?«In Lombardia tasso di contagio R0 è 0,75, meno che in Italia» - LegaSalvini : ??? #CORONAVIRUS / TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DAL VENETO IN DIRETTA. ??? - RegLombardia : #LNewsc #CORONAVIRUS, ULTIMI AGGIORNAMENTI UFFICIALI DA REGIONE LOMBARDIA (06.05.20) Siamo in diretta con le notiz… - BettyBella51 : RT @Corriere: In Lombardia 222 morti in un giorno. Terapie intensive per la prima volta sotto quota 500 - MilanoSpia : Coronavirus, in Lombardia altri 634 casi e 222 morti. Terapie intensive per la prima volta sotto quota 500… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi Sky Sport Coronavirus, l'aggiornamento della situazione nei comuni del 6 maggio

Pubblichiamo i dati relativi ai casi di positività al Coronavirus del 6 maggio nel territorio Piacentino. I numeri, forniti dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Ausl di Piacenza, si riferiscono ai ...

Coronavirus, per la prima volta i guariti superano i malati. ma ancora tanti morti: 369

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il numero dei dimessi e dei guariti supera quello dei malati: i primi sono infatti 93.245 mentre gli attualmente positivi sono 91.528. Il num ...

Pubblichiamo i dati relativi ai casi di positività al Coronavirus del 6 maggio nel territorio Piacentino. I numeri, forniti dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Ausl di Piacenza, si riferiscono ai ...Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il numero dei dimessi e dei guariti supera quello dei malati: i primi sono infatti 93.245 mentre gli attualmente positivi sono 91.528. Il num ...