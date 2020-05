Coronavirus, a Fiumicino arriva l’elmetto che misura la febbre a distanza con immagini in 3D: come funziona il termoscanner portatile (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’aeroporto di Fiumicino è il primo scalo in Europa ad avere attivato una nuova misura di sorveglianza sanitaria: lo “Smart Helmet”, termoscanner portatile, a forma di elmetto, dotato di schermo piatto che, grazie ad una realtà virtuale incorporata e immagini in alta risoluzione, consente all’operatore che lo indossa di misurare, fino ad una distanza di 7 metri, la temperatura corporea delle persone in transito nelle aerostazioni. Nel caso in cui il dispositivo rilevasse sintomi febbrili superiori ai 37-37 e mezzo, è previsto l’invito a sottoporsi un controllo medico. “Tutto il sistema, dalle autorità ai gestori aeroportuali per continuare poi con le compagnie aeree – ha detto Ivan Bassato, direttore Operazioni di Aeroporti di Roma – sta lavorando per una ripartenza il più veloce possibile, garantendo la ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Fiumicino : 26 persone positive e 28 in sorveglianza attiva

