Coronavirus, 26 nuovi casi e 10 decessi. Sono 118 le guarigioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) In Toscana mercoledì 6 maggio Sono 9.657 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri. I nuovi casi Sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. I guariti crescono del 3,3% e raggiungono quota 3.670, il 38% dei casi totali. I test eseguiti hanno raggiunto quota 161.553, 4.293 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi Sono 3.807. Gli attualmente positivi Sono oggi 5.088, il 2% in meno di ieri. Si registrano 10 nuovi decessi: 6 uomini e 4 donne con un’età media di 82,9 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.257 i ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - ultime notizie – Le Regioni premono sulle riaperture : oggi l’incontro dei presidenti. Più di 8mila nuovi guariti in Italia. In Lombardia calano le terapie intensive

