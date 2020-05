Conte: “Valutiamo la riapertura anticipata”. E Fontana scrive al premier (Di mercoledì 6 maggio 2020) Videoconferenza tra il premier Conte e gli imprenditori. Il primo ministro: “Valutiamo riapertura anticipata”. ROMA – Videoconferenza tra il premier Conte e gli imprenditori sul dl maggio. Il presidente del Consiglio ha garantito l’impegno per dare la liquidità alle imprese oltre la possibilità di fare qualche riapertura anticipata. “Dal Governo – ha assicurato il primo ministro italiano – non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo. Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori“. Fontana scrive a Conte: “Smart working e trasporti potenziati” Il premier Conte nelle ultime ore ha ricevuto anche una lettera del governatore Fontana che ha avanzato delle proposte per la ‘fase 2’: smart ... Leggi su newsmondo Coronavirus - il Premier Conte : “Valutiamo se anticipare la riapertura dei negozi - non c’è volontà di protrarre la stretta”

Coronavirus - Speranza : “Valutiamo la proroga delle misure di contenimento almeno fino a Pasqua”

LOMBARDIA CHIUSA - CORONAVIRUS/ Conte "valutiamo" : ecco la lettera di Fontana (Di mercoledì 6 maggio 2020)

