Conte “prepara” l’Italia | brusca caduta PIL | rimbocchiamoci le maniche

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La strada sarà lunga e, purtroppo, in salita. La ricostruzione dell’Italia post coronavirus sarà una missione complessa e piena di incognite. Il Governo, intanto, procede per tappe e lavora ormai da giorni senza sosta al Decreto maggio che sarà”Un intervento sostanzioso che non risolverà, purtroppo, tutte le criticità della crisi economica seguita alla pandemia. Il Dl che dovrebbe vedere la luce entro questa settimana, per sostenere il Paese ad uscire dall’emergenza economica da coronavirus porterà in dote 55 miliardi, secondo quanto avrebbe confermato ai Sindacati il Premier Giuseppenel corso dell’incontro di ieri.“PREPARA” L’ITALIA – “Stiamo parlando di un’intervento cospicuo, certo non sarà la panacea di ...