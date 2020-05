Conte: “Convocheremo il mondo di sport e calcio per fare il punto sulla ripresa” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive”. E’ quanto ha rivelato, in un’intervista al Fatto Quotidiano, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Ripresa campionato? Non ho ancora messo mano al dossier calcio – prosegue – ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico”. “Il calcio vale il 7% del Pil italiano”, “ci sono le condizioni per tornare in campo”: le ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Convocheremo anche ildelloe del, insieme al ministro Spadafora, peril: raccoglieremo le istanze della Federe delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attivitàive”. E’ quanto ha rivelato, in un’intervista al Fatto Quotidiano, il presidente del Consiglio Giuseppe. “Ripresa campionato? Non ho ancora messo mano al dossier– prosegue – ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders dele delloabbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico”. “Ilvale il 7% del Pil italiano”, “ci sono le condizioni per tornare in campo”: le ...

