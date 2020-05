Conte al Fatto sul decreto Maggio: “Ristrutturare gli immobili gratis”. E sull’estate: “Confido che potremo andare in vacanza. In Italia” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lunga intervista del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Fatto Quotidiano. Il premier ha Fatto il punto su come sta procedendo la Fase 2, soffermandosi sulle misure economiche passate, presenti e future (a partire da quelle che verranno prese nei prossimi giorni) e su quelli che saranno gli effetti della pandemia sul Paese. Di seguito, … L'articolo Conte al Fatto sul decreto Maggio: “Ristrutturare gli immobili gratis”. E sull’estate: “Confido che potremo andare in vacanza. In Italia” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Il Fatto : “Per scavalcare Spadafora - la Lega Serie A ingaggia Guido Alpa l’avvocato amico di Conte”

Fase 2 - Conte soddisfatto : “La strada è lunga ma l’Italia riparte”

Fase 2 Conte | “Agite con senso civico | non sprechiamo quanto fatto” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lunga intervista del Presidente del Consiglio, Giuseppe, alQuotidiano. Il premier hail punto su come sta procedendo la Fase 2, soffermandosi sulle misure economiche passate, presenti e future (a partire da quelle che verranno prese nei prossimi giorni) e su quelli che saranno gli effetti della pandemia sul Paese. Di seguito, … L'articoloalsul: “Ristrutturare gligratis”. E sull’estate: “Confido che potremo andare in vacanza. In Italia” NewNotizie.it.

Linkiesta : L’appello degli intellettuali contro chi critica il governo non è l’espressione di una vera intransigenza. Perché s… - capuanogio : La frase di #Conte al #FattoQuotidiano sul dossier #SerieA ha un po' il sapore del licenziamento per #Spadafora. Ch… - davidallegranti : 'Ho fatto quel mestiere, so come si fa a passare le veline'. Botta di verità di Renzi al Senato rivolto a Conte - m_pitta : il 2 maggio i giornali non sono usciti il 3, intervista di Conte (alla Stampa) il 4, intervista di Conte (al Corrie… - littlebvlittle : RT @overallbi: Giuseppe #Conte è cosi amato perché è umano, non fa il fenomeno, si rimbocca le maniche e fa quello che deve essere fatto. h… -