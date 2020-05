Conferenza Merkel. L’ultima notizia è Bundesliga dal 15 maggio – LIVE (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Bundesliga riparte il 15 maggio. La decisione che il calcio europeo stava aspettando è arrivata: Merkel dà il via libera alla ripresa del campionato, e innesca la miccia del riavvio delle competizioni anche in Inghilterra, Spagna e Italia. Dopo la riunione tra il governo e i Presidenti degli Stati Federali la cancelliera ha ammorbidito la posizione iniziale – che prevedeva un’ulteriore quarantena di due settimane – e ha dato il via libera al ritorno in campo nel weekend del 16 maggio. In questo modo le nove giornate restanti saranno portate a termine entro il 30 giugno, scongiurando anche i problemi legati ai contratti in scadenza. Intanto i medici tedeschi si dicono contrari. Secondo il dottor Wilhelm Bloch dell’Università dello sport di Colonia “un atleta dovrebbe essere preoccupato che un’infezione possa essere la ... Leggi su ilnapolista Merkel video conferenza stampa fase 2/ Germania riapre : ok messe - musei e parchi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lariparte il 15. La decisione che il calcio europeo stava aspettando è arrivata:dà il via libera alla ripresa del campionato, e innesca la miccia del riavvio delle competizioni anche in Inghilterra, Spagna e Italia. Dopo la riunione tra il governo e i Presidenti degli Stati Federali la cancelliera ha ammorbidito la posizione iniziale – che prevedeva un’ulteriore quarantena di due settimane – e ha dato il via libera al ritorno in campo nel weekend del 16. In questo modo le nove giornate restanti saranno portate a termine entro il 30 giugno, scongiurando anche i problemi legati ai contratti in scadenza. Intanto i medici tedeschi si dicono contrari. Secondo il dottor Wilhelm Bloch dell’Università dello sport di Colonia “un atleta dovrebbe essere preoccupato che un’infezione possa essere la ...

mastrobradipo : RT @armagio: Tutti gli occhi puntati su #Berlino. Alle 11 riunione di Angela #Merkel con i Land. Tra i temi in discussione anche la riparte… - armagio : Tutti gli occhi puntati su #Berlino. Alle 11 riunione di Angela #Merkel con i Land. Tra i temi in discussione anche… - Francesca82017 : RT @GermaniaItalia: La Germania stanzierà 525 milioni di euro tra l'altro per sviluppare un vaccino contro il #COVID19. La Cancelliera #Mer… - AndreaMaini_Nor : RT @ItalyinNOR_ISL: Risposta globale alla pandemia Covid-19. Articolo congiunto dei co-presidenti Giuseppe Conte (Italia), Emmanuel Macron… - JorgeJorgeggp : RT @GermaniaItalia: La Germania stanzierà 525 milioni di euro tra l'altro per sviluppare un vaccino contro il #COVID19. La Cancelliera #Mer… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Merkel Il passo doppio di Merkel: imbattibile nell’emergenza, ora di nuovo vulnerabile Corriere della Sera Tutte le polemiche virali fra Ue, Usa e Cina sul vaccino anti Covid-19

Come si muovono (in ordine sparso) Ue, Usa e Cina sul vaccino anti Covid-19. Il punto di Marco Orioles “Oggi il mondo ha dimostrato una straordinaria unità per il bene comune. I governi e le organizza ...

Un Telethon per il vaccino raccolti 7,4 miliardi di euro Usa e Cina snobbano l'evento

LONDRA — Come in un "Live Aid" della politica, la bella notizia è che ieri, in poche ore, alcune delle più grandi potenze mondiali hanno fatto squadra e raccolto ben 7,4 miliardi di euro durante la te ...

Come si muovono (in ordine sparso) Ue, Usa e Cina sul vaccino anti Covid-19. Il punto di Marco Orioles “Oggi il mondo ha dimostrato una straordinaria unità per il bene comune. I governi e le organizza ...LONDRA — Come in un "Live Aid" della politica, la bella notizia è che ieri, in poche ore, alcune delle più grandi potenze mondiali hanno fatto squadra e raccolto ben 7,4 miliardi di euro durante la te ...