Con EMUI 10.1 originali video per la Festa della Mamma da creare su Huawei (guida) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Con EMUI 10.1 già a bordo di uno smartphone Huawei supportato verrà facile creare un video originale, divertente e magari molto dolce come regalo perfetto per la Festa della Mamma. C'è una specifica funzione dell'ultima interfaccia del produttore che consente di ottenere clip e collage in pochi secondi, ma di sicuro effetto. La guide alla creazione di un video augurale per la Fesata della Mamma è presente al termine di questo articolo ed è stato pubblicato dal canale EMUI Huawei. Proprio per chi ha a bordo del suo dispositivo EMUI 10.1, come ad esempio gli ultimissimi Huawei P40, potrà proseguire al montaggio del filmato desiderato con le seguenti mosse. La prima cosa da fare sarà quella di entrare nella Galleria del telefono e selezionare le immagini più appropriate per creare il contenuto multimediale. Subito dopo, il sistema ... Leggi su optimagazine Huawei ottiene un prestigioso riconoscimento di sicurezza per la EMUI

Ennesimo ritardo per le serie Huawei P20 e Mate 10 con EMUI 10 : la nuova scadenza

