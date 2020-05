Come e perché il governo ha scelto proprio Immuni (Di mercoledì 6 maggio 2020) La scelta di Immuni Come app di contact tracing è stata una decisione politica che ha tenuto conto delle indicazioni della task force incaricata dal ministero dell'Innovazione, senza alterarne le valutazioni. Fonti del ministero all'AGI spiegano cosa è avvenuto nei giorni successivi al 7 aprile, data in cui la task force ha consegnato al ministro Paola Pisano la propria relazione tecnica sulle app valutate per il contact tracing. Il ministro in due audizioni tenute alla Camera e al Senato ha chiarito che gli esperti avevano individuato in Immuni e Covid-app le due soluzioni tecniche migliori, suggerendo sì di testarle entrambe, ma riconoscendo alla prima uno "stadio di sviluppo più avanzato" verso lo standard europeo Pepp-Pt, allora individuato Come standard comune di tracciamento per l'area Ue. Sarebbe stato questo quindi, spiegano ... Leggi su agi Perché non si vedono Bike Channel - Mtv Hits come i canali Disney su Sky? Interruzioni operative

‘Uomini e Donne’ - Tina Cipollari svela come mai ha cambiato idea su Giovanna Abate e perché “tratta male” Gemma Galgani

