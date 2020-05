Ciclismo | Giro d’Italia virtuale 2020 | all’Astana l’arrivo in salita del Sestriere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Oggi si è disputata la sesta tappa deld’Italiadi, con l’arrivo indel, che ricalcava la parte finale della 20ma tappa del, Alba-, della quale i corridori hanno percorso i 31.5 km finali. Lungo i 1180 metri di dislivello complessivi si è imposta l’Astana, sempre più prima in classifica generale. Con il crono complessivo di 2h13’24” si sono imposti infatti Jakob Fuglsang ed Alexey Lutsenko, col primo che ha fatto segnare il miglior crono individuale in 1h06’04”, con i due che hanno fatto il vuoto, andando a precedere la Bardiani Cfs Faizanè di 5’47”, seconda, e la Nazionale di 10’46”, terza. In classifica generale ora l’Astana ora guida con 48’26” sul Team Jumbo-Visma, secondo, e di 1h00’43” sulla Androni ...