“Ci vediamo all’inferno”. La gaffe di Papa Bergoglio col ragazzo autistico (video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Forse scherzava, ma di sicuro quella battuta finale è stata infelice. Dall’altro lato del telefono, c’era un ragazzo autistico. E il gelo. «Allora ci rivedremo all’inferno», ha detto Papa Bergoglio al un ragazzo affetto da una patologia riconducibile all’autismo e alla sua mamma,al termine di una telefonata ad una famiglia di Caravaggio. Una gaffe, non la prima di Francesco, che spesso prova ad essere spiritoso e non sortisce il risultato sperato. Il Papa aveva ricevito una lettera dalla famiglia in cui gli spiegavano le difficoltà vissute per colpa del Coronavirus. La mamma del giovane, al termine della telefonata, ha ringraziato tanto il Pontefice promettemdogli che avrebbe pregato per lui, anche se non aveva bisogno perché “lei è già Santo” . «Allora ci rivedremo all’inferno», ha ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - quest’estate “Ci vediamo al drive in” il progetto a cui ha aderito anche Bari (Di mercoledì 6 maggio 2020) Forse scherzava, ma di sicuro quella battuta finale è stata infelice. Dall’altro lato del telefono, c’era un. E il gelo. «Allora ci rivedremo all’inferno», ha dettoal unaffetto da una patologia riconducibile all’autismo e alla sua mamma,al termine di una telefonata ad una famiglia di Caravaggio. Una, non la prima di Francesco, che spesso prova ad essere spiritoso e non sortisce il risultato sperato. Ilaveva ricevito una lettera dalla famiglia in cui gli spiegavano le difficoltà vissute per colpa del Coronavirus. La mamma del giovane, al termine della telefonata, ha ringraziato tanto il Pontefice promettemdogli che avrebbe pregato per lui, anche se non aveva bisogno perché “lei è già Santo” . «Allora ci rivedremo all’inferno», ha ...

