Chi è JR, l’artista dietro alla nuova copertina di Vanity Fair (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Creazione di Adamo, i bordi bianchi da ritagliare e le strisce da incollare. Jean René, in arte JR, uno dei fotografi e degli street artist più famosi del mondo, non è un professionista abituato a trascurare i dettagli: tutto deve rispettare una visione, come se stesse componendo un puzzle e fosse impegnato a smussare le tessere per far sì che si incastrino alla perfezione. In un cortiletto nascosto di una Parigi avvolta dal silenzio e dalle tenebre, JR lavora alla cover di Vanity Fair Italia in edicola da mercoledì 6 maggio con amore e dedizione. Dai vicini di casa che si affacciano alla finestra alla ragazza con la t-shirt rossa e la mascherina sulla bocca che tende il braccio avvicinando il dito a quello di Dio, un tocco sfiorato e magnifico come quello michelangiolesco, JR si impegna a firmare la copertina del nostro giornale in maniera nuova, inedita, sorprendente. Leggi su vanityfair Nel caos metropolitano l’artista e i suoi affreschi sonori

Nel caos metropolitano l’artista e i suoi affreschi sonori (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Creazione di Adamo, i bordi bianchi da ritagliare e le strisce da incollare. Jean René, in arte JR, uno dei fotografi e degli street artist più famosi del mondo, non è un professionista abituato a trascurare i dettagli: tutto deve rispettare una visione, come se stesse componendo un puzzle e fosse impegnato a smussare le tessere per far sì che si incastrino alla perfezione. In un cortiletto nascosto di una Parigi avvolta dal silenzio e dalle tenebre, JR lavora alla cover di Vanity Fair Italia in edicola da mercoledì 6 maggio con amore e dedizione. Dai vicini di casa che si affacciano alla finestra alla ragazza con la t-shirt rossa e la mascherina sulla bocca che tende il braccio avvicinando il dito a quello di Dio, un tocco sfiorato e magnifico come quello michelangiolesco, JR si impegna a firmare la copertina del nostro giornale in maniera nuova, inedita, sorprendente.

caecilia1003 : RT @madero034: #JazzLadies Da Ella a Billie,da Sarah a Nina Sono le grandi voci femminili che hanno segnato un epoca Ma oggi chi sono le… - MoonchildAmanda : verso sé stessi credo che possiamo trovare lo stesso significato. C'è ad esempio una me a cui potrei rivolgere ques… - Aldostreppa : questo lo dico per chi si scaglia contro la pirateria e il download selvaggio e illegale. ps. di quei 0,99 cent. de… - mindtapes : @cognomevic e allora andrebbe sostenuto come succede per chi 'pulisce i cessi', non in quanto 'artista', perché è l… - wonderful_g : RT @madero034: #JazzLadies Da Ella a Billie,da Sarah a Nina Sono le grandi voci femminili che hanno segnato un epoca Ma oggi chi sono le… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’artista Coronavirus, Teatro dell’Opera di Roma: «Impossibile confermare la programmazione estiva a Caracalla» Corriere della Sera