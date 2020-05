Che cosa sta facendo l’Europa per evitare che a causa della pandemia finiscano le

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’accesso alle cure e ai farmaci non è uguale per tutti. Durante tutte le fasiè stata una delle poche cose chiare. Lo hanno denunciato organizzazioni internazionali, politici, membri del Parlamento europeo, governi nazionali. Persino la Commissione europea ha elaborato delle linee guida per aiutare a garantire la fornitura dei medicinali in tutti gli Stati membri in maniera eguale. E in un video la presidente Ursula von der Leyen ha ricordato quanto sia necessario rendere accessibili i medicinali a prezzi contenuti per tutti gli europei, Ma la situazione è ben più complessa di come appare, e gli slogan di uguaglianza non sembrano sufficienti a sanarla. Lo spiega bene un recente report del Parlamento europeo in cui si fa notare che la crisi del coronavirus ha mostrato la dipendenza dell’Ue da paesi esteri, in particolare Cina e ...