Cetara | nuovo caso positivo dai tamponi del 2 maggio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è untra i 200effettuati lo scorso 2nel comune costiero di. Ieri l’esito dei test che sui primi 140 risultati avuti ha registrato la positività al Covid19 di una signora anziana. La paziente sta bene, è asintomatica ed è stata collocata in quarantena. Il sindaco Roberto Della Monica, dopo aver verificato le sue condizioni di salute ha ricostruito con lei la mappatura dei contatti. Stamattina saranno effettuati nuovi 15sulle persone che sono state vicine alla donna. “Vi chiedo di non abbassare la guardia, di rispettare il distanziamento sociale con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per difendere la salute propria e quella altrui- ha ribadito il primo cittadino – È fondamentale offrire la nostra ...