“Ce l’abbiamo fatta” A sorpresa | Bianca Guaccero mette a tacere quelle brutte voci Cosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Una data ancora non c’è. Quello che è sicuro è chee Detto Fatto torneranno in tv. La modella e presentatrice pugliese, che quest’anno è stata molto impegnata chiamata alla guida anche di tanti altri programmi, se lo è lasciato sfuggire durante la sua ultima diretta Instagram., sempre attenta ai suoi fan, continua infatti a tenere informati i suoi seguaci. Solo ieri, ha postato una foto da giovane. Inutile dire che, per, è scoppiata la standing ovation. Tornando al ritorno in tv e a Detto Fatto,ha messo i puntini sulle i. Innanzitutto, ha spiegato che non è assolutamente vero che il suo programma è stato cancellato o che lei ha rifiutato di prenderne di nuovo il timone.sarà presente per il terzo anno consecutivo nella trasmissione di Rai 2 e ...