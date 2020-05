CDP al fianco dell’industria nautica italiana per nuovi investimenti in ricerca e innovazione del Gruppo Sanlorenzo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Siglato un contratto di finanziamento da 10 milioni di euro. Si conferma il sostegno di CDP in un settore strategico per il... Leggi su today (Di mercoledì 6 maggio 2020) Siglato un contratto di finanziamento da 10 milioni di euro. Si conferma il sostegno di CDP in un settore strategico per il...

GruppoCDP : Approvato investimento per 100 milioni di euro nel Fondo di Fondi #PrivateEquity Italia. L'AD #FabrizioPalermo: 'In… - Notiziedi_it : CDP al fianco dell’industria nautica italiana per nuovi investimenti in ricerca e innovazione del Gruppo Sanlorenzo - Today_it : CDP al fianco dell’industria nautica italiana per nuovi investimenti in ricerca e innovazione del Gruppo Sanlorenzo… - Primapressit : RT @ITALICOM1: CDP al fianco dell’industria nautica italiana: finanziamento da 10 milioni al Gruppo Sanlorenzo - ITAtradeagency : RT @GruppoCDP: Approvato investimento per 100 milioni di euro nel Fondo di Fondi #PrivateEquity Italia. L'AD #FabrizioPalermo: 'Iniziativa… -

Ultime Notizie dalla rete : CDP fianco CDP al fianco dell’industria nautica italiana per nuovi investimenti in ricerca e innovazione del Gruppo Sanlorenzo Today Il pendolo dello Stato imprenditore

Salvo colpi di scena, il Governo terrà fuori dal “decreto Maggio” l’ipotesi di ingresso diretto dello Stato di migliaia di imprese italiane, attraverso nuove articolazioni della Cassa depositi e prest ...

Conte: siamo ancora in pandemia. Ma Renzi: “Non hai pieni poteri”

Durissimo attacco di Renzi al premier al Senato: “Non ho negato i pieni poteri a Salvini per darli a un altro: se lei seguirà il populismo, Italia Viva non sarà con lei” – Conte si difende dalle accus ...

Salvo colpi di scena, il Governo terrà fuori dal “decreto Maggio” l’ipotesi di ingresso diretto dello Stato di migliaia di imprese italiane, attraverso nuove articolazioni della Cassa depositi e prest ...Durissimo attacco di Renzi al premier al Senato: “Non ho negato i pieni poteri a Salvini per darli a un altro: se lei seguirà il populismo, Italia Viva non sarà con lei” – Conte si difende dalle accus ...