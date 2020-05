Caterina Collovati Vs Alba Parietti/ “Aveva il Coronavirus ma era in tv a Live!”

LordOfRings69 : RT @Libero_official: Caterina Collovati, duro attacco ad Alba Parietti: 'A marzo ha avuto il coronavirus, ma era con me dalla d'Urso' http… - radio_milano : RT @Libero_official: Caterina Collovati, duro attacco ad Alba Parietti: 'A marzo ha avuto il coronavirus, ma era con me dalla d'Urso' http… - Mattiabuonocore : RT @Libero_official: Caterina Collovati, duro attacco ad Alba Parietti: 'A marzo ha avuto il coronavirus, ma era con me dalla d'Urso' http… - GuidaTVoggi : RT @Libero_official: Caterina Collovati, duro attacco ad Alba Parietti: 'A marzo ha avuto il coronavirus, ma era con me dalla d'Urso' http… - francoamicucci1 : RT @_DAGOSPIA_: CATERINA COLLOVATI:'ERO CON LA PARIETTI DALLA D'URSO MA NON CI HA MAI AVVERTITO DEL CORONAVIRUS' -

Caterina Collovati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caterina Collovati