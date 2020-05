Caterina Collovati accusa Alba Parietti: “Non ha avvisato chi era stato con lei in tv pur avendo i sintomi del Covid19” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella puntata di Carta Bianca in onda il 5 maggio 2020, è arrivato a sorpresa il racconto di Alba Parietti che a quanto pare, preferisce Rai 3 come rete per parlare di quello che le è successo, nonostante sia spesso ospite di Live-Non è la d’Urso, dove si continua a parlare di coronavirus, con tante testimonianze. La Parietti avrà reputato Carta Bianca un contenitore più idoneo per il suo racconto o forse, visto che ha ricevuto le risposte che aspettava proprio poche ore prima della diretta di Rai 3, ha preferito dare la sua testimonianza subito, senza aspettare una diretta domenicale. Alba Parietti sta bene, e ci fa davvero piacere che le conseguenze del Covid 19 non siano state gravi ma gestibili tanto da poter stare a casa e curarsi senza l’aiuto di un dottore, come del resto hanno fatto a oggi migliaia di italiani. Nelle ultime ore ... Leggi su ultimenotizieflash Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus - ma è stata 3 volte a Live Non è la d’Urso : l’accusa di Caterina Collovati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella puntata di Carta Bianca in onda il 5 maggio 2020, è arrivato a sorpresa il racconto diche a quanto pare, preferisce Rai 3 come rete per parlare di quello che le è successo, nonostante sia spesso ospite di Live-Non è la d’Urso, dove si continua a parlare di coronavirus, con tante testimonianze. Laavrà reputato Carta Bianca un contenitore più idoneo per il suo racconto o forse, visto che ha ricevuto le risposte che aspettava proprio poche ore prima della diretta di Rai 3, ha preferito dare la sua testimonianza subito, senza aspettare una diretta domenicale.sta bene, e ci fa davvero piacere che le conseguenze del Covid 19 non siano state gravi ma gestibili tanto da poter stare a casa e curarsi senza l’aiuto di un dottore, come del resto hanno fatto a oggi migliaia di italiani. Nelle ultime ore ...

zazoomblog : Caterina Collovati accusa Alba Parietti: “Non ha avvisato chi era stato con lei in tv pur avendo i sintomi del Covi… - StraNotizie : Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus, ma è stata 3 volte a Live Non è la d'Urso: l'accusa di Caterina Coll… - MrRossdrake : RT @BITCHYFit: Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus, ma è stata 3 volte a Live Non è la d’Urso: l’accusa di Caterina Collovati htt… - BITCHYFit : Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus, ma è stata 3 volte a Live Non è la d’Urso: l’accusa di Caterina Coll… - FlavioMarelli : RT @DaniSbrollini: Questa sera sarò su Udinese tv canale 5110 di sky dalle 22 con l’on Walter Rizzetto di fratelli d’Italia, Caterina Coll… -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Collovati Caterina Collovati accusa Alba Parietti: “Non ha avvisato chi era stato con lei in tv pur avendo i sintomi del Covid19” Ultime Notizie Flash Caterina Collovati e il duro attacco ad Alba Parietti: "A marzo ha avuto il Coronavirus ma era a Live - Non è la d'Urso"

Nell'ultimo appuntamento con Carta Bianca, la nota showgirl torinese, Alba Parietti, ha confessato di aver contrattato il Coronavirus i cui sintomi influenzali sono iniziati dallo scorso 9 marzo. La P ...

Nell'ultimo appuntamento con Carta Bianca, la nota showgirl torinese, Alba Parietti, ha confessato di aver contrattato il Coronavirus i cui sintomi influenzali sono iniziati dallo scorso 9 marzo. La P ...