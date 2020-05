Caterina Balivo, chiarimento a Vieni da me: “Prendo le distanze da tutti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Caterina Balivo chiarisce durante la diretta di Vieni da me: “Prendo le distanze da tutti” Dopo quasi due mesi di stop, Caterina Balivo è tornata da qualche giorno su Rai 1 con il suo talk show Vieni da me. In questa settimana in cui significa tanto per noi italiani, la Balivo ha voluto dare il suo contributo da conduttrice televisiva. Dalla ripartenza della trasmissione abbiamo sempre visto lo studio povero di persone, ma pian piano la squadra si sta ricomponendo: ieri è tornata la signora Rossella al fianco di Caterina Balivo, oggi è stato il turno del bel Tommaso Rinaldi e nel frattempo aspettiamo con ansia di rivedere anche Rachele Di Fiore. Dunque è proprio per questo motivo che la conduttrice all’inizio della puntata ha indossato una sorta di distanziatore precisando che si trattasse di una misura di sicurezza. “Prendo le ... Leggi su lanostratv Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ con un dispositivo anti-Covid mai visto : spettatori increduli

Caterina Balivo - strano abbigliamento a Vieni Da Me : che cos’è?

Samanta Togni si racconta a Caterina Balivo - il matrimonio in quarantena (Di mercoledì 6 maggio 2020)chiarisce durante la diretta dida me: “Prendo leda tutti” Dopo quasi due mesi di stop,è tornata da qualche giorno su Rai 1 con il suo talk showda me. In questa settimana in cui significa tanto per noi italiani, laha voluto dare il suo contributo da conduttrice televisiva. Dalla ripartenza della trasmissione abbiamo sempre visto lo studio povero di persone, ma pian piano la squadra si sta ricomponendo: ieri è tornata la signora Rossella al fianco di, oggi è stato il turno del bel Tommaso Rinaldi e nel frattempo aspettiamo con ansia di rivedere anche Rachele Di Fiore. Dunque è proprio per questo motivo che la conduttrice all’inizio della puntata ha indossato una sorta di distanziatore precisando che si trattasse di una misura di sicurezza. “Prendo le ...

bubinoblog : 'Una cretinata! Una battuta che non fa ridere nessuno. Non voglio arrabbiarmi più di quello che già sono'. Così Cat… - AnnaD_fun : Caterina Balivo sta asfaltando Povia ? #vienidame - stefanola_corte : #povia è molto più gay la tua omoironia del tuo saper fare le pulizie! #vienidame Caterina Balivo correggilo: sei s… - infoitcultura : Caterina Balivo, il ritorno commosso a Vieni da me su Rai1 - gianIuca : sono in catalessi sul divano quando dopo il tg parte il programma di caterina balivo. diretta con nancy brilly che… -