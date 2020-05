Caso Leao, lo Sporting pronto a chiedere danni per 45 milioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Continua a tenere banco in Portogallo il Caso Leao. Il riferimento è alla rescissione unilaterale del contratto da parte del calciatore nell’estate del 2018, quando Leao si liberò dallo Sporting CP. Il gesto seguì le aggressioni subite dalla squadra da parte di tifosi, che fecero irruzione nel centro sportivo del club. Da allora il club … L'articolo Caso Leao, lo Sporting pronto a chiedere danni per 45 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Continua a tenere banco in Portogallo il. Il riferimento è alla rescissione unilaterale del contratto da parte del calciatore nell’estate del 2018, quandosi liberò dalloCP. Il gesto seguì le aggressioni subite dalla squadra da parte di tifosi, che fecero irruzione nel centro sportivo del club. Da allora il club … L'articolo, loper 45è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Continua la battaglia legale tra lo Sporting Lisbona e Rafael Leao. Il giovane attaccante portoghese, attualmente in forza al Milan, rescisse il proprio contratto con i Leoes nell’agosto del 2018 quan ...

