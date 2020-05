Caso Giovanna Botteri: Telefonata con Michelle Hunziker e Video-Replica a Striscia La Notizia! (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giovanna Botteri: sembra che si stia per risolvere la grande polemica che ha visto protagonista la giornalista Rai ed il TG Satirico Striscia La Notizia. Infatti quest’ultima si è messa in contatto con Michelle Hunziker per dei chiarimenti. Ecco cosa è successo… Il Caso Giovanna Botteri continua a tenere banco, soprattutto perché stanno arrivando alcuni importanti sviluppi. Dopo le forti polemiche, Michelle Hunziker aveva fatto un appello alla giornalista invitandola a vedere il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia per valutare se fosse davvero così offensivo. Adesso è arrivata una risposta dalla Botteri che si è messa in contatto con la conduttrice. Giovanna Botteri: la Telefonata con Michelle Hunziker! Ad essere più duramente accusata nella questione Botteri, è stata proprio Michelle Hunziker, ... Leggi su gossipnews.tv Striscia la Notizia e caso Giovanna Botteri - così insultano Michelle Hunziker

