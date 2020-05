Caso Emanuela Orlandi | ancora archiviazioni | “È assurdo”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ildiattanagli l’Italia e i familiari della ragazza da ben 36 anni, ora arrivano nuovi sviluppi: “È assurdo”, Fonte foto: GettyImagesIldiè uno dei misteri italiani, infatti, le indagini vanno avanti da ben anni e per quanti sforzi sono stati fatti la ragazza non è mai stata trovata: “È assurdo”. Questa sera su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?‘ e la conduttrice, Federica Sciarelli, ritornerà sulinsieme al fratello di. Come detto in precedenza, sono trascorsi ormai 36 anni e negli ultimi giorni è arrivata una nuova archiviazione. A parlare di questo, insieme alla Sciarelli ci sarà proprio Pietroche ai microfoni del giornale online ‘FanPage‘ ha ...