Carlo Erba nuovo direttore commerciale del gruppo De Nigris

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 maggio 2020), 46 anni, piacentino, ingegnere gestionale, assume da fine giugno la carica didi De1889 dopo un percorso professionale tutto svolto nel mondo dell’agroalimentare, in aziende come Cirio De Rica, Conserve Italia e Petti.Raccoglie il testimone da Giovanni Garagnani che in Deha ricoperto questo incarico dal 2010 e che si appresta ad andare in pensione. Focus sulla marca, sul posizionamento premium, sulla differenziazione, sull’anticipo di nuovi trend di mercato, sulla creazione di valore sullo scaffale, sulla sinergia tra brand e private label sono gli obiettivi su cui si concentrerà da subito l’impegno diin De. A dare il benvenuto almanager a nome della famiglia è Luca de, Amministratore delegato dell’azienda guidata con i fratelli Armando e Raffaele, che esprimendo ...