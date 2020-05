Carceri | Delmastro | la propaganda grillina scarica la colpa dello scandalo sullo staff di

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 maggio 2020). Patata bollente per il ministro della Giustizia.”Bonafede e la macchina dellapentastellata provano are su Leonardo Pucci, vicecapo di Gabinetto, la responsabilità di aver scartato Di Matteo da capo del Dap. Prescegliendogli Basentini. Noto per la circolare che ha aperto le porte delleai mafiosi. Pucci immediatamente smentisce. Quale altra menzogna stellata verrà messa in campo domani per allontanare i sempre più precisi indizi di colpevolezza a carico di Bonafede?”. Se lo domanda AndreaDelle Vedove, responsabile giustizia di Fratelli d’Italia.: Bonafede si dimetta o chiarisca Per ora l’unica ipotesi storicamente confermata e che rimane in campo, in ordine alla esclusione di Di Matteo da Dap, è quella del diktat dei mafiosi”.pretende spiegazioni. ...