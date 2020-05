Caporalato, decine di bracciati sfruttati nelle vigne e ammassati in baracche: arrestati quattro imprenditori agricoli del Trevigiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Braccianti ammassati in sistemazioni di fortuna senza luce né gas, svegliati all’alba e stipati su un furgone che ogni giorno – inclusi il sabato e la domenica – li portava nei campi o nelle vigne della provincia di Treviso, dove lavoravano fino a tarda sera. Un blitz dei carabinieri nelle campagne della Marca ha permesso di scoprire lo sfruttamento di decine di lavoratori pakistani da parte di due coppie di connazionali, arrestati con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e tentata violenza privata. I quattro indagati, titolari di un’impresa del settore agricolo con sede a Treviso, reclutavano connazionali da impiegare come manodopera per aziende del territorio, secondo gli inquirenti, in regime di sfruttamento. Molti non avevano nemmeno il permesso di soggiorno. Il blitz si inserisce in una serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Bracciantiin sistemazioni di fortuna senza luce né gas, svegliati all’alba e stipati su un furgone che ogni giorno – inclusi il sabato e la domenica – li portava nei campi odella provincia di Treviso, dove lavoravano fino a tarda sera. Un blitz dei carabiniericampagne della Marca ha permesso di scoprire lo sfruttamento didi lavoratori pakistani da parte di due coppie di connazionali,con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e tentata violenza privata. I quattro indagati, titolari di un’impresa del settore agricolo con sede a Treviso, reclutavano connazionali da impiegare come manodopera per aziende del territorio, secondo gli inquirenti, in regime di sfruttamento. Molti non avevano nemmeno il permesso di soggiorno. Il blitz si inserisce in una serie ...

