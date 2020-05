Calciomercato Napoli | il Nizza molla Ounas | tornerà in azzurro

Leggi su 2anews

Con il campionato francese dichiarato ufficialmente chiuso, il Milan anticipa i tempi e comunica il mancato riscatto di Adam Ounas, giocatore che quest'anno ha vestito la maglia rossonera in prestito dal Napoli. Il 23enne esterno algerino ha disputato 16 partite in Ligue 1 e tre in Coppa di Francia, collezionando 4 reti e altrettanti assist. Il Nizza ricorda il gran gol segnato al Lione nei 16esimi di Coppa di Francia e ringrazia il giocatore per il contributo assicurato. Il diritto di riscatto era fissato a 19 milioni. Ounas e' arrivato a Napoli nell'estate del 2017 dopo l'esperienza al Bordeaux.