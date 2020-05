Calciomercato Juventus, Paratici ha scelto Alvarez! Cambia il prezzo di Pogba e svolta Khedira (Di mercoledì 6 maggio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a valutare la possibile cessione di Higuain al River Plate, con la possibilità di mettere le mano su Alvarez, gioiellino della compagine argentina. Una trattativa basata sulla falsariga di quella messa in atto con il Boca Juniors con la cessione di Tevez e l’acquisto di Bentancur. Detto questo, la prossima sessione di mercato chiarirà la vera strategia bianconera, ma Alvarez intriga parecchio Fabio Paratici. Calciomercato Juventus, Khedira rescinde? Cambia il prezzo di Pogba Nelle ultime ore starebbe avanzando la possibilità di una potenziale rescissione contrattuale tra i bianconeri e Khedira. Tutto verrà valutato nei prossimi mesi, ma la sensazione è che il futuro del tedesco in bianconero potrebbe essere giunto al capolinea. Leggi ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - nuova strategia per arrivare a Koulibaly

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Khedira, un talismano di cristallo in vendita. Fra ingaggio e plusvalenza, la scelta della Juve Calciomercato.com Inter, sirene inglesi per Chiesa: pronta l’offerta alla Fiorentina

Il futuro di Federico Chiesa sembrerebbe sempre più lontano dalla Fiorentina. Il talento viola è destinato ad essere uno dei nomi più pregiati della prossima finestra di mercato. L’intenzione di Rocco ...

Juve, la top 11 degli ultimi 20 anni: fuori Ronaldo e Cannavaro, c'è Dybala

Da oggi Calciomercato.com propone una breve serie di servizi sull’ultimo ventennio del calcio italiano, il primo degli anni Duemila. Lo fa nel modo più sintetico, selezionando la top 11 di queste vent ...

