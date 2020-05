Calcio, Bundesliga in campo il 21 maggio? Decisivo l’incontro di oggi tra Angela Merkel e i Laender (Di mercoledì 6 maggio 2020) 21 maggio: dovrebbe essere questa la data del ritorno in campo della Bundesliga. L’ipotesi, rilanciata da alcuni organi di stampa tra cui l’agenzia Reuters, è quella di un accordo sulla ripresa delle partite della prima e seconda divisione calcistica teutonica per limitare i danni al meglio sotto il profilo economico. oggi ci sarà l’atteso incontro tra la cancelliera Angela Merkel e i Laender e i cui contenuti sono stati un po’ anticipati. Secondo Reuters, infatti, l’accordo con grande probabilità sarebbe stato trovato. Giova ricordare che le squadre si stanno già allenando dal 6 aprile, anche se non a gruppo unito. In questi i giorni si sono effettuati una serie di test, ricordando anche i 10 casi positivi su 1.724 tamponi effettuati. Le squadre colpite dai contagi sono state rese note: Colonia (due giocatori e un ... Leggi su oasport Calcio - il ministro dell Sport Horst Seehofer favorevole alla ripresa della Bundesliga

Calcio - Bundesliga 2020 : Angela Merkel non dà il via libera - decisione rinviata al 6 maggio

