Calcio, Bologna: c’è anche Sinisa Mihajlovic a correre alla ripresa degli allenamenti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un combattente come lui continua a mandare messaggi positivi. Mercoledì mattina, 6 maggio, ore 9.30, Casteldebole: a correre lungo il campo del centro sportivo emiliano c’è anche Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna, che nel 2019 si è messo alle spalle la leucemia, dopo aver saputo della possibilità di tornare ad allenarsi – seppur individualmente – ha lasciato Roma, dove ha trascorso il lockdown con la sua famiglia, e si è presentato nell’impianto felsineo (seguendo ovviamente le disposizioni) per una seduta fatta di lavoro aerobico e addominali. Un’ora e mezza circa per il tecnico serbo, diventato sempre più nel corso dei mesi un simbolo del mondo del Calcio nella lotta contro le difficoltà e le malattie: proprio come sta avvenendo in questo momento storico. Nel vedere i video e le ... Leggi su oasport Bologna - Fenucci : «Il calcio è un’azienda - convivere con il virus»

Calciomercato - scambio Juventus-Barcellona. Ritorni per Inter e Bologna - inserimento della Samp

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bologna Bologna Fc, la squadra rossoblù ha ripreso gli allenamenti individuali il Resto del Carlino Matri annuncia il ritiro dal calcio: "Ho realizzato i miei sogni. Non ho rimpianti"

Otto anni fa Alessandro Matri festeggiava lo scudetto con la Juventus, il primo titolo dell'era Conte. Oggi, in diretta con #CasaSkySport, ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio giocato a 35 anni ...

La testa del campionato torna in campo ma la ripresa del calcio ora è un caso politico

ROMA. La Lazio, la Juventus, il Bologna, il Lecce. Si allunga la lista dei club tornati sul campo, ma sul futuro del campionato non c'è alcuna certezza. «Mi auguro di far ripartire il calcio, ma se no ...

