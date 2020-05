Buon compleanno Dries | la dedica del Napoli al “Folletto belga” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il 6 maggio del 1987 nasceva a LovanioMertens. L’attaccante azzurro compie oggi 33 anni.che però non potrà festeggiare con in suoi compagni di squadra, vista la situazione odierna, ci pensa così la Sscche gli, tramite i propri canali ufficiali, un augurio speciale. Il “Foletto belga” o più semplicemente “Ciro”, così come viene da tempo soprannominatodai tifosi partenopei, con le sue 121 reti è l’attaccante più prolifico della storia del. A pari merito con l’ex capitano Marek Hamsik. L'articolo: ladelal “Folletto belga” () proviene da Anteprima24.it.