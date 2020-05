Bundesliga riparte a metà maggio | incognita Serie A – VIDEO

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Novità importanti arrivano dal mondo del calcio professionistico, bloccato dal Coronavirus:a metàA. La Germania sarà la prima nazione europea in cui la massimadel calcio professionistico, ovvero la, ripartirà. Lo si apprende oggi, mentre come noto c’è chi come in Francia ha deciso che può bastare … L'articoloa metàA –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Germania, c'è il sì di Angela Merkel: la #Bundesliga riparte dopo il #15maggio #calcio #campionati - SkySport : Bundesliga, Merkel annuncia: 'Il campionato riparte nella seconda metà di maggio' - DiMarzio : Riparte #Bundesliga e #ZweiteLiga. Il Governo tedesco dà il via libera ?? - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La #Bundesliga riparte da metà maggio - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il #calcio in #Germania riparte tra tamponi e isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga riparte

La Bundesliga torna in campo. Si attendeva il via libera da parte del governo tedesco, lo ha dato la cancelliera Angela Merkel in occasione dell'incontro con i rappresentanti degli stati federali per ...Avanti march. Alt. Dietro front. Il mondo del calcio va avanti e indietro senza sapere ancora di preciso da che parte deve marciate. Non è possibile dare una "data certa" per la ripresa dei campionati ...