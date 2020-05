Bundesliga, ancora niente ripartenza: chiesta quarantena di 14 giorni (Di mercoledì 6 maggio 2020) ancora niente ripartenza per la Bundesliga: il Governo chiede 14 giorni di quarantena ai club. Possibile nuova data il 22 maggio La Bundesliga riparte? Non ancora. Infatti, stando ai quotidiani tedeschi, la data – inizialmente prevista per il 15 maggio – potrebbe slittare al 22. Il motivo è legato ad una richiesta del Governo che vorrebbe imporre ai club una quarantena di 14 giorni. Il periodo di isolamento per calciatori, staff e dirigenti potrebbe tenersi all’interno dei centri sportivi dei rispettivi club, in modo tale da prepararsi al meglio in vista della ripartenza. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i dati dei test effettuati ai calciatori della Bundesliga e Zweite Liga: 10 sono i casi positivi su 1.724 tamponi. Nel massimo campionato, sono stati registrati i casi maggiori al Colonia (3 calciatori positivi) mentre nel Borussia M’Gladbach ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 maggio 2020)per la: il Governo chiede 14diai club. Possibile nuova data il 22 maggio Lariparte? Non. Infatti, stando ai quotidiani tedeschi, la data – inizialmente prevista per il 15 maggio – potrebbe slittare al 22. Il motivo è legato ad una ridel Governo che vorrebbe imporre ai club unadi 14. Il periodo di isolamento per calciatori, staff e dirigenti potrebbe tenersi all’interno dei centri sportivi dei rispettivi club, in modo tale da prepararsi al meglio in vista della. Neiscorsi sono stati resi noti i dati dei test effettuati ai calciatori dellae Zweite Liga: 10 sono i casi positivi su 1.724 tamponi. Nel massimo campionato, sono stati registrati i casi maggiori al Colonia (3 calciatori positivi) mentre nel Borussia M’Gladbach ...

filippo898 : RT @miraf1997: La #Bundesliga potrebbe ripartire già il 15 maggio , boh la vedo troppo affrettata come cosa , dato che dai tamponi che sta… - miraf1997 : La #Bundesliga potrebbe ripartire già il 15 maggio , boh la vedo troppo affrettata come cosa , dato che dai tamponi… - nonhaivinto : Insomma la Germania chiude, si fa per dire, dopo di noi e riapre prima di noi.. campionato #Bundesliga incluso.. e… - SkySport : Kamba, smentita la morte dell'ex Schalke nel 2016: il giocatore è ancora vivo - sportli26181512 : Kamba, smentita la morte dell'ex Schalke nel 2016: il giocatore è ancora vivo: Incredibile la storia dell'ex difens… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga ancora Bundesliga, ancora niente ripartenza: chiesta quarantena di 14 giorni Zon.it Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Camera, sì alle messe dopo accordo con la Cei. Turismo, a rischio 40mila imprese

Il coronavirus continua a devastare il turismo italiano: oltre 40mila imprese del comparto turistico italiano - secondo un’indagine di Demoskopika - rischiano il fallimento a causa della perdita di so ...

Liga, Courtois: “Titolo a tavolino al Barcellona? Ingiusto, siamo noi i più forti”

Thibaut Courtois non ci sta: il portiere belga del Real Madrid ha rilasciato alle emittenti sportive del suo Paese parole al veleno sulla attuale situazione del calcio spagnolo che potrebbe anche non ...

Il coronavirus continua a devastare il turismo italiano: oltre 40mila imprese del comparto turistico italiano - secondo un’indagine di Demoskopika - rischiano il fallimento a causa della perdita di so ...Thibaut Courtois non ci sta: il portiere belga del Real Madrid ha rilasciato alle emittenti sportive del suo Paese parole al veleno sulla attuale situazione del calcio spagnolo che potrebbe anche non ...