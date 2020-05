Brusaferro (ISS): «Ripresa Serie A? Siamo in fase di valutazione» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato al Corriere della Sera della Ripresa della Serie A Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato al Corriere della Sera della possibile Ripresa della Serie A. Ripresa – «Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Non sono il signor no - datemi tempo. Il bilancio tra una settimana»

Brusaferro (Iss) : "Curva in calo in tutte le regioni ma immunità di gregge molto lontana"

