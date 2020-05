Boss scarcerati, De Magistris: “Responsabilità di Bonafede evidente” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris interviene sulla scarcerazione dei Boss mafiosi avvenuta nei giorni scorsi. Sulle responsabilità non ha dubbi: “La responsabilità del ministro Bonafede è evidente”. In un post pubblicato su Facebook il sindaco di Napoli De Magistris si esprime a proposito delle vicende riguardanti la scarcerazione di diversi Boss mafiosi. Le … L'articolo Boss scarcerati, De Magistris: “Responsabilità di Bonafede evidente” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek I 376 boss scarcerati negli ultimi 90 giorni. Ecco la lista che preoccupa le procure

Boss mafiosi scarcerati. Di Matteo getta ombre su Bonafede. Meloni : "Il ministro si dimetta"

Boss scarcerati - Aiello (M5S) : «Chiedo scusa - quello che è successo è di una gravità inaudita» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il sindaco di Napoli Luigi Deinterviene sulla scarcerazione deimafiosi avvenuta nei giorni scorsi. Sulle responsabilità non ha dubbi: “La responsabilità del ministroè evidente”. In un post pubblicato su Facebook il sindaco di Napoli Desi esprime a proposito delle vicende riguardanti la scarcerazione di diversimafiosi. Le … L'articolo, De: “Responsabilità dievidente” proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Boss scarcerati, la lista segreta - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - repubblica : Oggi su Rep: ?? I 376 boss scarcerati. Ecco la lista riservata che allarma le procure [di SALVO PALAZZOLO] - Giorgiolaporta : A ogni minimo errore il #M5S chiedeva dimissioni: poi con i grillini al #Governo vengono scarcerati boss mafiosi e… - marinellapastor : RT @gabrillasarti2: Orlando, forse Bonafede non ha contattato i boss mafiosi ma sicuramente è al corrente delle intercettazioni !! Difender… - Mania48Mania53 : RT @VittorioDeSant7: NON È ALLARMANTE SOLO PER LE PROCURE. ANCHE PER I CITTADINI ONESTI Covid-19, 376 i boss scarcerati. La lista riserv… -