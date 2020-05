Bonus Regione Lazio: tutti gli aiuti economici per le categorie più deboli, ecco come fare (Di mercoledì 6 maggio 2020) E’ stato pubblicato dalla Regione Lazio l’avviso “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” Un importante investimento di 40 milioni contenente forme di supporto per molte categorie ai margini come i rider, le colf e le badanti, ma anche i disoccupati non coperti da forme di sostegno al reddito, gli studenti universitari e i tirocinanti. Tutte le domande per ottenere i contributi potranno essere presentate sulla piattaforma http://generazioniemergenza.Laziodisco.it Bonus tirocinanti: 600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19. Bonus colf-badanti: Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - fase 2 nella Regione Campania : sono partiti i pagamenti dei bonus

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Regione Il Garante dei disabili della Regione Campania: “Ecco i bonus per persone con disabilità” Irpinia News Campania, bonus 1000 euro professionisti: oggi via a 20mila pagamenti

Ospedali, università Bicocca al fianco dei medici specializzandi per il bonus Covid-19

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca sostiene i medici specializzandi e la loro richiesta di essere inseriti tra i beneficiari del bonus Covid-19 per il personale sanitario previsto da Regione L ...

