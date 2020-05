Bonus per le persone con disabilità, il garante: “Vi spiego come funziona” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl garante dei diritti delle persone disabili della Regione Campania, Paolo Colombo, esprime soddisfazione per la pubblicazione, in questi giorni, del bando da parte di molti comuni, in relazione ai 600 euro stanziati dall’Amministrazione della Regione in favore delle famiglie con soggetti disabili. “E’ una misura importante – spiega il garante – che da un po’ di ristoro a tante persone. Sono stati investiti 30.505.936 euro per questo Bonus che andrà alle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare. Le risorse saranno assegnate agli utenti sulla base degli elenchi comunicati dagli Ambiti Territoriali e/o dai Consorzi. I Bonus verranno erogati ai beneficiari direttamente dagli Ambiti, via comuni. La Regione ha previsto che ... Leggi su anteprima24 Dl Maggio - in arrivo Superbonus per l’edilizia

