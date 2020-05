Bonus autonomi: 600 euro ad aprile, 1000 a maggio ma non per tutti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il governo ha confermato l’indennità per gli autonomi per i mesi di aprile e maggio. Il secondo Bonus sarà di 1000 euro, ma ci saranno delle limitazioni. Sono numerosi gli italiani che attendono dal governo novità sull’indennità prevista per autonomi e partite iva. Il Bonus per il mese di marzo è stato erogato a metà … L'articolo Bonus autonomi: 600 euro ad aprile, 1000 a maggio ma non per tutti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Ristrutturazioni green - sconti sino al 120%. Autonomi - bonus a maggio di mille euro

