Bonafede “Un decreto per rivalutare le scarcerazioni dei boss” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio annunciare che e' in cantiere un decreto legge che permettera' ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al regime del 41 bis”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso del Question time alla Camera.Il Guardasigilli e' poi tornato sulla mancata nomina del magistrato Nino Di Matteo alla guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel 2018. “Nelle normali interlocuzioni per la formazione della squadra, avevo intenzione di coinvolgere il dottor Di Matteo conoscendo il suo profilo professionale e la sua carriera come magistrato antimafia – ha spiegato Bonafede -. Per questo pensai a due ruoli per lui: o il vertice dell'amministrazione penitenziaria oppure un ruolo equivalente alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio annunciare che e' in cantiere unlegge che permettera' ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, dil'attuale persistenza dei presupposti per ledi detenuti di alta sicurezza e al regime del 41 bis”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, nel corso del Question time alla Camera.Il Guardasigilli e' poi tornato sulla mancata nomina del magistrato Nino Di Matteo alla guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel 2018. “Nelle normali interlocuzioni per la formazione della squadra, avevo intenzione di coinvolgere il dottor Di Matteo conoscendo il suo profilo professionale e la sua carriera come magistrato antimafia – ha spiegato-. Per questo pensai a due ruoli per lui: o il vertice dell'amministrazione penitenziaria oppure un ruolo equivalente alla ...

piersileri : La mia solidarietà e il mio sostegno a #Bonafede Non si offusca un riferimento istituzionale che ha voluto, tra le… - mattiafeltri : Su Bonafede il governo ha un'idea: far finta di niente (di P. Salvatori) - AnnalisaChirico : Solo la Repubblica delle banane manda a casa un mafioso ergastolano che tenne prigioniero un bambino reo di esserfi… - Barbara86764611 : RT @BracaliM: Coronavirus, Bonafede lavora a un vincolo normativo per riportare in carcere i mafiosi scarcerati: “Situazione sanitaria è ca… - PrixVin : RT @AnnalisaChirico: Solo la Repubblica delle banane manda a casa un mafioso ergastolano che tenne prigioniero un bambino reo di esserfigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonafede “Un Coronavirus: Bonafede, 'Conte in Ue specchio di Paese che si fa valere' Affaritaliani.it