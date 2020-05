Bonafede: “Presto un dl per rivalutare le scarcerazioni”. Domiciliari per il carceriere del bimbo sciolto nell’acido dai boss di Cosa Nostra (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ministro Bonafede nel Question Time alla Camera: “Presto un decreto legge per rivalutare le scarcerazioni”. ROMA – E’ in cantiere un decreto legge per rivalutare le scarcerazioni. A dirlo è stato il ministro Alfonso Bonafede nel Question Time alla Camera. “Con questa misura – ha sottolineato il Guardiasigilli – i giudici potranno, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l’attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni dei detenuti di alta sicurezza e al 41 bis“. Bonafede sulle accuse di Di Matteo: “Nessuna interferenza” Il ministro Bonafede è ritornato anche sulle accuse arrivate dal magistrato Nino Di Matteo: “Nel giugno 2018 – ha ribadito il titolare del Dicastero della Giustizia – non vi fu alcuna interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del capo ... Leggi su newsmondo Bonafede : “Presto dl per rivalutare le scarcerazioni”. Domiciliari per il carceriere del bimbo sciolto nell’acido dai boss di Cosa Nostra (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ministronel Question Time alla Camera: “Presto un decreto legge perle scarcerazioni”. ROMA – E’ in cantiere un decreto legge perle scarcerazioni. A dirlo è stato il ministro Alfonsonel Question Time alla Camera. “Con questa misura – ha sottolineato il Guardiasigilli – i giudici potranno, alla luce del nuovo quadro sanitario, dil’attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni dei detenuti di alta sicurezza e al 41 bis“.sulle accuse di Di Matteo: “Nessuna interferenza” Il ministroè ritornato anche sulle accuse arrivate dal magistrato Nino Di Matteo: “Nel giugno 2018 – ha ribadito il titolare del Dicastero della Giustizia – non vi fu alcuna interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del capo ...

