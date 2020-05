Bollettino coronavirus oggi 6 maggio: 1444 nuovi contagi, 8194 i guariti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nuovo Bollettino con cifre importanti quello fornito oggi, mercoledì 6 maggio, dalla Protezione Civile, in merito ai contagi da Coronavius in Italia: scende il totale degli ammalati a 91528, con un decremento di 6939 unità, ed il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia a 214457. Sono infatti 1444 i nuovi contagi complessivi. Il numero dei guariti fortunatamente sale di ben 8194 unità nelle ultime 24 ore, attestandosi a quota 93245, ma continua ad essere alto anche il numero dei decessi, dato che nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 369 per un totale di 29684. Dei 91528 ammalati, 15769 sono ricoverati con sintomi, altri 1333 sono in terapia intensiva, infine 74426 sono in isolamento domiciliare. Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a mercoledì 6 maggio: TOTALE contagi IN ITALIA (dall’inizio ... Leggi su oasport Coronavirus - il bollettino di oggi mercoledì 6 maggio : 369 morti - oltre mille nuovi contagi

