Blake Lively star del film Netflix "Dark Days at the Magna Carta" (Di mercoledì 6 maggio 2020) L'attrice Blake Lively sarà protagonista e produttrice del film Dark Days at the Magna Carta, realizzato per Netflix. Blake Lively sarà la protagonista e produttrice di Dark Days at the Magna Carta, un progetto che verrà prodotto per Netflix. Il lungometraggio vedrà impegnata la star davanti la macchina da presa e nello sviluppo in collaborazione con Shawn Levy. Il film è descritto come un thriller post-apocalittico ed è stato scritto da Michael Paisley. Dark Days at the Magna Carta racconterà la storia di una donna, interpretata da Blake Lively, che deve prendere delle misure drastiche durante un evento catastrofico pur di salvare la propria famiglia. Il film dovrebbe essere il primo capitolo di un franchise e Shawn Levy, ... Leggi su movieplayer Ryan Reynolds e Blake Lively che si divertono sui social e tutti i gossip del weekend

In questo 2020 il Met Gala, l'evento fashion che ogni anno nel primo lunedì di maggio inaugura la mostra dedicata alla moda al Metropolitan Museum of Art di New York, non è potuto andare in scena a ca ...

